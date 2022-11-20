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16 часов назад

Минобороны РФ показало процесс возведения фортификационных сооружений

News.ru

Минобороны России показало кадры возведения фортификационных сооружений инженерными подразделениями Центрального военного округа. На видео, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства, запечатлена работа военных инженеров в зоне проведения спецоперации на Украине.

Минобороны РФ показало процесс возведения фортификационных сооружений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судя по кадрам, оборонные рубежи российских военных оснащаются рвами и траншеями, а также укрепленными огневыми позициями, способными выдержать обстрелы артиллерии.

Также в зоне спецоперации устанавливаются бетонные конструкции, которые должны заблокировать продвижение танков и колесной техники противника. Инженеры возводят как минно-взрывные, так и невзрывные заграждения.

В Минобороны пояснили, что подобные фортификационные сооружения затрудняют продвижение техники и личного состава ВСУ.

Ранее стало известно, что инженерные части Южного военного округа РФ укрепляют линию обороны на важных участках фронта в Запорожской области. В настоящее время там возводятся долговременные укрепленные пункты, блиндажи и дзоты. Оператор войскового экскаватора пояснил, что за день такой экскаватор способен подготовить основу для нескольких блиндажей и дзотов.

Армия,Минобороны России,
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