Минобороны РФ показало процесс возведения фортификационных сооружений

Минобороны России показало кадры возведения фортификационных сооружений инженерными подразделениями Центрального военного округа. На видео, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства, запечатлена работа военных инженеров в зоне проведения спецоперации на Украине.

Судя по кадрам, оборонные рубежи российских военных оснащаются рвами и траншеями, а также укрепленными огневыми позициями, способными выдержать обстрелы артиллерии.

Также в зоне спецоперации устанавливаются бетонные конструкции, которые должны заблокировать продвижение танков и колесной техники противника. Инженеры возводят как минно-взрывные, так и невзрывные заграждения.

В Минобороны пояснили, что подобные фортификационные сооружения затрудняют продвижение техники и личного состава ВСУ.