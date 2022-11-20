В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
17 часов назад

Эксперт предложил изменить название спецоперации

Елена Прошина

Российским властям необходимо изменить название специальной военной операции, чтобы дать более четкое определение действиям Украины, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на члена-корреспондента Академии военных наук России Владимира Козина.

Эксперт предложил изменить название спецоперации
Фото: 

По его словам, должна быть более четкая квалификация действий Киева и Североатлантического альянса против России. Например, называть это не «гражданская война» на Украине, а «агрессия Украины и НАТО против Российской Федерации, заявил эксперт.

Действия союзных войск он назвал «противодействием вооруженной агрессии Украины и НАТО». Подобные формулировки помогут привлечь больше добровольцев в ряды армии РФ, считает Козин.

Ранее обозреватель Эндрю Наполитано заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Москвой тогда, когда власти Соединенных Штатов перестанут оказывать помощь Киеву. По его словам, переговоры не состоятся, пока президент Украины не образумится. Произойдет это, если в Киев позвонит глава Белого дома Джо Байден и сообщит, что настал конец помощи Киеву. Как считает эксперт, президент США больше не справляется с политическим давлением, указав на то, что республиканцы взяли под контроль Палату представителей.

Армия,СВО,Эндрю Наполитано,Владимир Козин,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Академия военных наук,НАТО,
64
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители