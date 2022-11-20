По его словам, должна быть более четкая квалификация действий Киева и Североатлантического альянса против России. Например, называть это не «гражданская война» на Украине, а «агрессия Украины и НАТО против Российской Федерации, заявил эксперт.

Ранее обозреватель Эндрю Наполитано заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Москвой тогда, когда власти Соединенных Штатов перестанут оказывать помощь Киеву. По его словам, переговоры не состоятся, пока президент Украины не образумится. Произойдет это, если в Киев позвонит глава Белого дома Джо Байден и сообщит, что настал конец помощи Киеву. Как считает эксперт, президент США больше не справляется с политическим давлением, указав на то, что республиканцы взяли под контроль Палату представителей.