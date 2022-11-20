В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Иловайска

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило в своем Telegram-канале об обстреле города Иловайск со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Уточняется, что атака была произведена в 03:50 мск. По данным центра, украинские военные выпустили три ракеты из установки HIMARS.

Помимо этого ВСУ выпустили четыре снаряда по населенному пункту Каштановое и три — по Яковлевке.