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20 часов назад

Названа логистическая уязвимость Военно-морских сил США

Lenta.ruиещё 1

Старший вице-президент Лексингтонского института, являвшийся членом переходной группы Министерства обороны 2001 года Дэниел Гур в статье для 19fortyfive назвал логистическую уязвимость Военно-морских сил (ВМС) США. По его словам, морской транспорт страны, обеспечивающий глобальную мобильность, стареет и сокращается.

Названа логистическая уязвимость Военно-морских сил США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт указал, что у Соединенных Штатов существует уникальное стратегическое преимущество — способность перебрасывать большие силы и средства через океаны и поддерживать их во время боевых действий, в том числе в течение многих лет.

Гур подчеркнул, что морские перевозки стали важным показателем военной мощи США, поскольку без них страна не добьется поставленных целей в области национальной безопасности.

«Проблема в том, что морской транспорт, обеспечивающий США их глобальную мобильность, стареет и сокращается. Военные издания уже давно бьют тревогу о его плачевном состоянии — причем как государственных, так и коммерческих его элементов», — указал специалист.

Он добавил, что все четыре компонента Программы морской безопасности, а именно заблаговременно размещенные суда, резервный флот, коммерческие корабли и вспомогательный морской транспорт — столкнулись с серьезными проблемами. Среди них износ, запоздалое техобслуживание и недостаток квалифицированных кадров.

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что стоимость строительства каждого эсминца DDG(X) для Военно-морских сил (ВМС) США может составить 3,4 миллиарда долларов. Затраты на строительство корабля оценили аналитики Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO).

Армия,Конгресс США,
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