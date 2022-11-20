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20 часов назад

Минобороны Турции прокомментировало удары по Сирии

Елена Прошина

Военно-воздушные силы Турции проводят операцию против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на турецкое Министерство обороны.

Минобороны Турции прокомментировало удары по Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Турция проводит воздушную операцию против террористических целей РПК на севере Сирии и на севере Ирака», — сказано в сообщении военного ведомства Турции.

Ранее стало известно, что Анкара нанесла Удары в районе Кобани в ночь на 20 ноября. По словам курдов, туда совершила налеты турецкая авиация. Удары также были нанесены по целям в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

Министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что указание о теракте в Стамбуле 13 ноября было получено из сирийского Манбиджа. В результате взрыва в центре Стамбула погибли шесть человек, более 80 травмированы.

Теракт произошел на пешеходной улице Истикляль. В результате взрыва пострадали трое россиян. Власти Турции заявили о задержании женщины, которую подозревают в организации взрыва. Всего по делу задержаны 46 человек.

Армия,Сулейман Сойлу,Рабочая партия Курдистана,
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