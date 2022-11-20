Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС

— С 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет о периметре самой станции, а не о промзоне. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн. Два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета было в район КПП-2, — рассказал он в эфире канала «Россия 24».