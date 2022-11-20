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21 час назад

Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС

Вечерняя Москва

Украинские военные обстреляли периметр Запорожской АЭС. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— С 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет о периметре самой станции, а не о промзоне. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн. Два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета было в район КПП-2, — рассказал он в эфире канала «Россия 24».

Советник гендиректора «Росэнергоатома» добавил, что периметр АЭС не подвергался обстрелам с конца сентября, сегодняшний удар был массированным.

— Обошлось без жертв, закончилось одними повреждениями и разрушениями, — уточнил Карчаа.

Российская сторона продолжит контактировать с МАГАТЭ по вопросам, касающимся Запорожской АЭС. Об этом 18 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на призывы к РФ покинуть Запорожскую АЭС.

Армия,Дмитрий Песков,МАГАТЭ,Росэнергоатом,
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