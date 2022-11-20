Турция нанесла удары по Сирии

Военные Турции начали наносить удары по северу Сирии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на France-Presse.

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Агентство ссылается на заявление представителя курдских «Сирийских демократических сил». Анкара нанесла Удары в районе Кобани в ночь на 20 ноября. По словам курдов, туда совершила налеты турецкая авиация.

Удары также были нанесены по целям в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

Ранее министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что указание о теракте в Стамбуле 13 ноября было получено из сирийского Манбиджа.