Турция нанесла удары по Сирии

Военные Турции начали наносить удары по северу Сирии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на France-Presse.
Агентство ссылается на заявление представителя курдских «Сирийских демократических сил». Анкара нанесла Удары в районе Кобани в ночь на 20 ноября. По словам курдов, туда совершила налеты турецкая авиация.
Удары также были нанесены по целям в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.
Ранее министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что указание о теракте в Стамбуле 13 ноября было получено из сирийского Манбиджа.
В результате взрыва в центре Стамбула погибли шесть человек, более 80 травмированы. Теракт произошел на пешеходной улице Истикляль. В результате взрыва пострадали трое россиян. Власти Турции заявили о задержании женщины, которую подозревают в организации взрыва. Всего по делу задержаны 46 человек.