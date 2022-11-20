В Польше раскрыли условие для вторжения на Украину

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17 часов назад

GW: при дальнейшем ослаблении Киева Вашингтон может заставить Польшу отправить войска на Украину

FBM.ruиещё 9

Политолог Лешек Сыкульский считает, что если в Киеве произойдет ослабление, то правительство США могут заставить Польшу отправить войска на Украину, передает РИА Новости, ссылаясь на Gazeta Wyborcza.

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Фото: FBM.ruFBM.ru

По его словам, американцы будут давить на руководство Польши, чтобы они оказали непосредственную помощь Украине, когда страна начнет слабеть. Но в этом случае стоит задаться вопросом, хотят ли этого поляки, и готовы ли они сегодня вступить в войну.

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Политолог подчеркнул, что Варшава уже приступила к подготовке, чтобы принимать участие в боевых действиях на Востоке. По словам эксперта, на это указывают принятые в Польше законодательные акты.

«Вступил в силу закон “О защите Отечества”. Этот закон восстанавливает срочную военную службу, и, конечно, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин. Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо», — заключил Сыкульский.

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