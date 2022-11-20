В Польше раскрыли условие для вторжения на Украину

Политолог Лешек Сыкульский считает, что если в Киеве произойдет ослабление, то правительство США могут заставить Польшу отправить войска на Украину, передает РИА Новости, ссылаясь на Gazeta Wyborcza.

По его словам, американцы будут давить на руководство Польши, чтобы они оказали непосредственную помощь Украине, когда страна начнет слабеть. Но в этом случае стоит задаться вопросом, хотят ли этого поляки, и готовы ли они сегодня вступить в войну.

Политолог подчеркнул, что Варшава уже приступила к подготовке, чтобы принимать участие в боевых действиях на Востоке. По словам эксперта, на это указывают принятые в Польше законодательные акты.