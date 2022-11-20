Американский полковник рассказал о потерях ВСУ

«Они [ВСУ] не побеждают. <...> Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Они сейчас на последнем издыхании. Им нечего предложить. Они ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их. <...> Это безумие», — рассказал он.