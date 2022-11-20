Россия и Иран заключили соглашение о производстве дронов

Москва и Тегеран заключили соглашение о производстве дронов на территории России. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

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По информации издания, стороны заключили сделку в начале ноября во время встречи в Иране. В соглашении принимала участие «группа представителей российской оборонной промышленности».

При этом официально известно, что 9 ноября с визитом в Тегеране был секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который провел встречу с адмиралом и секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.