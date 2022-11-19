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19 ноября

В Белоруссии пообещали дать врагам «по зубам» при нападении

Lenta.ru

Замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков пообещал, что внутренние войска готовы дать отпор в случае нападения на страну. Об этом пишет РИА Новости.

В Белоруссии пообещали дать врагам «по зубам» при нападении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Наши подготовленные бойцы — залог того, что любой враг, который суда сунется, получит по зубам», — сказал Карпенков.

При этом, по его мнению, белорусским вооруженным силам и внутренним войскам не стоит тратить время, думая об оппозиционно настроенных формированиях белорусов, которые принимают участие в боевых действиях на Украине, как об угрозе.

«Много слов. Где-то там они находятся. Мы, регулярные части, даже не должны на это обращать внимание», — полагает он.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии в ближайшее время создадут новый батальон специального назначения. По его словам, формирование планируется осуществить с учетом анализа событий, произошедших в Казахстане в январе текущего года, а также опыта ведения специальной операции на Украине.

Армия,Николай Карпенков,
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