В Белоруссии пообещали дать врагам «по зубам» при нападении

Замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков пообещал, что внутренние войска готовы дать отпор в случае нападения на страну. Об этом пишет РИА Новости.

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«Наши подготовленные бойцы — залог того, что любой враг, который суда сунется, получит по зубам», — сказал Карпенков.

При этом, по его мнению, белорусским вооруженным силам и внутренним войскам не стоит тратить время, думая об оппозиционно настроенных формированиях белорусов, которые принимают участие в боевых действиях на Украине, как об угрозе.

«Много слов. Где-то там они находятся. Мы, регулярные части, даже не должны на это обращать внимание», — полагает он.