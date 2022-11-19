В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

Глава Пентагона Остин: конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений

Газета.Ru

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине может простимулировать распространение ядерного оружия, в котором недемократические режимы во всем мире способны усмотреть «лицензию на собственную охоту». Его слова во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе передает РИА Новости.

Глава Пентагона рассказал о последствиях конфликта на Украине для мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы Пентагона, «люди мира не хотят возвращения в прошлое, наступления мрачной новой эры нестабильности, хаоса и войн», а действия России на Украине являются возможностью оценить рискующий появиться «мир тирании и потрясений», в котором никто не хочет жить.

«Это приглашение во все менее безопасный мир, над которым нависает тень ядерного распространения», — заявил Остин.

По мнению министра обороны США, единомышленники президента РФ Владимира Путина «следят за происходящим и вполне могут решить, что обретение ядерного оружия дает им лицензию на собственную охоту». Остин предупредил, что подобное развитие событий может запустить опасную спираль ядерного распространения.

Глава Пентагона заявил о "впечатляющих вооружениях" России

В ходе своего выступления глава Пентагона также отметил, что исход конфликта на Украине будет одним из определяющих факторов в сфере безопасности в мире в XXI веке.

Ллойд Остин также заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не будет втянута в боевые действия на Украине.

Армия,Ядерное оружие,Ллойд Остин,Владимир Путин,НАТО,Пентагон,
67
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители