Глава Пентагона рассказал о последствиях конфликта на Украине для мира

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине может простимулировать распространение ядерного оружия, в котором недемократические режимы во всем мире способны усмотреть «лицензию на собственную охоту». Его слова во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе передает РИА Новости.

По словам главы Пентагона, «люди мира не хотят возвращения в прошлое, наступления мрачной новой эры нестабильности, хаоса и войн», а действия России на Украине являются возможностью оценить рискующий появиться «мир тирании и потрясений», в котором никто не хочет жить.

«Это приглашение во все менее безопасный мир, над которым нависает тень ядерного распространения», — заявил Остин.

По мнению министра обороны США, единомышленники президента РФ Владимира Путина «следят за происходящим и вполне могут решить, что обретение ядерного оружия дает им лицензию на собственную охоту». Остин предупредил, что подобное развитие событий может запустить опасную спираль ядерного распространения.

В ходе своего выступления глава Пентагона также отметил, что исход конфликта на Украине будет одним из определяющих факторов в сфере безопасности в мире в XXI веке.