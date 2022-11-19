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19 ноября

Пентагон заявил о нежелании конфликтовать с Россией

Lenta.ruиещё 4

НАТО не ищет конфликта с Россией и не собирается втягиваться в боевые действия на Украине. При этом Североатлантический альянс продолжит помогать Киеву в оборонительных вопросах, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин на ежегодном Форуме по безопасности в канадском Галифаксе, трансляция которого доступна на сайте мероприятия.

Пентагон заявил о нежелании конфликтовать с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Дамы и господа, НАТО — это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы для России. Не стоит заблуждаться: мы не будем втянуты в избранную ПутиПутиным войну», — сказал представитель Пентагона.

По его словам, ситуация на Украине является крупнейшим кризисом безопасности, с которым сталкивались США с момента окончания холодной войны. Окончание конфликта на Украине, продолжил министр, поможет задать курс безопасности на 21 век.

Кроме того, Остин заявил, что НАТО продолжит оказывать помощь Украине, а также укреплять коллективную оборону Североатлантического альянса.

Ранее Остин заявил, что Россия обладает огромной армией и «впечатляющими вооружениями». При этом, он добавил, что даже это не позволило Москве «одержать верх» на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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