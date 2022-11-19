Берлин передал Украине 30 обещанных зениток Gepard

Власти ФРГ направили Украине все 30 обещанных самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard. Об этом в субботу, 19 ноября, рассказали в посольстве Германии на Украине, пишет ТАСС.

Фото: Wikipedia Wikipedia

Отмечается, что ранее Берлин пообещал направить украинским военным 30 СЗУ Gepard. Первые три машины прибыли на Украину в составе одного из пакетов военной помощи в начале августа.

Дипломаты подчеркнули, что обещание выполнено в полном объеме. Все 30 СЗУ поставлены. Они используются «для защиты украинской критической инфраструктуры».