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19 ноября

Берлин передал Украине 30 обещанных зениток Gepard

Илья Родин

Власти ФРГ направили Украине все 30 обещанных самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard. Об этом в субботу, 19 ноября, рассказали в посольстве Германии на Украине, пишет ТАСС.

Берлин передал Украине 30 обещанных зениток Gepard
Фото: WikipediaWikipedia

Отмечается, что ранее Берлин пообещал направить украинским военным 30 СЗУ Gepard. Первые три машины прибыли на Украину в составе одного из пакетов военной помощи в начале августа.

Дипломаты подчеркнули, что обещание выполнено в полном объеме. Все 30 СЗУ поставлены. Они используются «для защиты украинской критической инфраструктуры».

Напомним, что комплексы Gepard способны поражать цели на расстоянии от 100 м до 4 км на высоте до 3 км.

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