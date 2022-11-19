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19 ноября

НАТО обвинил лётчиков РФ в небезопасным облёте её кораблей на Балтике

Говорит Москваиещё 1

Манёвр был непрофессиональным, указано на сайте Североатлантического альянса.

Инцидент произошёл утром 17 ноября, однако ранее о нём не сообщалось. В заявлении НАТО говорится, что два российских истребителя подлетели к кораблям 1-й постоянной морской группы, проводившей рутинные операции в Балтийском море.

«Это взаимодействие увеличило риск просчётов, ошибок и несчастных случаев. НАТО оценивает такие манёвры как небезопасные и непрофессиональные», — сказано в сообщении.

Пилоты не ответили на запросы кораблей и пролетели над ними на высоте около 90 метров и расстоянии чуть более 70 метров, указано в официальном релизе.

Армия,НАТО,
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