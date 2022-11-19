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19 ноября

В Киеве спрогнозировали сроки возможного завершения конфликта

News.ru

Заместитель главы Минобороны Украины Владимир Гаврилов предположил, что боевые действия на территории страны могут закончиться к концу весны 2023 года. В интервью британскому телеканалу Sky News представитель военного ведомства также выразил надежду, что ВСУ «вернутся в Крым» в декабре 2022 года.

В Киеве спрогнозировали сроки возможного завершения конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Я чувствую, что к концу весны эта война закончится, — заявил Гаврилов.

При этом замглавы министра обороны отметил, что конфликт может затянуться в том случае, если Россия получит подкрепление.

Гаврилов также выразил абсолютную убежденность в том, что украинские войска захватят Крым.

Это только вопрос времени, и, конечно, мы хотели бы сделать это раньше, чем позже, — отметил украинский госслужащий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время, когда конфликт между Киевом и Москвой может быть прекращен. При этом он призвал другие страны не предлагать Украине идти на «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью». Зеленский также высказался за продление действия зерновой сделки после 19 ноября и предложил включить в нее Николаевскую область.

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