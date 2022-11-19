Минобороны сообщило о срыве атак ВСУ на ряде направлений

В Минобороны заявили, что ВС РФ отразили атаки противника на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Сводка опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, российские подразделения сорвали на Купянском направлении атаки усиленных наемниками ротных тактических групп ВСУ.

В общей сложности, противник потерял свыше 60 солдат и офицеров, а также шесть единиц техники, в том числе, три танка.

В результате упреждающих действий российских войск также была пресечена на Красно-Лиманском направлении атака двух ротных тактических групп ВСУ, уточнили в пресс-службе.