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19 ноября

В Минобороны сообщили о поражении девяти пунктов управления ВСУ

Lenta.ru

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления Вооруженных сил Украны (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в субботу, 19 ноября, в Минобороны России.

В Минобороны сообщили о поражении девяти пунктов управления ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, объекты были ликвидированы в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховка Луганской народной республики, а также Веселое, Новорайск Херсонской области.

Кроме того, известно об уничтожении 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живой силы и военной техники в 176 районах.

19 ноября глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск по всей линии фронта. По его словам, подразделения Народной милиции освобождают Артемовск, продвигаясь дом за домом.

Армия,СВО,Денис Пушилин,Минобороны России,
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