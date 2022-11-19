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19 ноября

Стало известно о неожиданном оборонном кризисе в США

Илья Родин

Проверка показала, что свыше 50% изученных военных самолетов США не соответствуют предъявляемым требованиям. Об этом пишет обозреватель Рэйчел Коэн в статье для Defense News.

Стало известно о неожиданном оборонном кризисе в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что во время осмотра основное внимание обращалось на такой показатель, как «коэффициент готовности к выполнению миссии», характеризующий то, как часто борт может летать и выполнять боевые задачи.

Американский офицер рассказал об уязвимости армии США

Коэн подчеркнула, что специальная комиссия проверила 49 типов самолетов ВВС, военно-морского флота и корпуса морской пехоты.

«В ходе проверки обнаружилось, что больше половины изученных самолетов не соответствуют предъявляемым требованиям», - уточнила Коэн со ссылкой на данные отчета комиссии.

По ее данным, Пентагон ежегодно тратит огромные денежные средства на техобслуживание воздушного парка. К примеру, в 2020 году было израсходовано порядка $54 млрд.

Коэн резюмировала, что на техническое состояние летательных средств оказывают негативное влияние такие факторы, как нехватка квалифицированного персонала, отсутствие необходимых деталей, сокращение количества компаний, готовых обслуживать самолеты, выпущенные в прошлом веке.

Армия,В мире,Пентагон,
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