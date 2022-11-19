Украинский военный рассказал на видео о своем пребывании в российском плену

Боец украинской территориальной обороны Андрей Тулохов рассказал на видео об условиях пребывания в российском плену. Кадры допроса украинского военнопленного в субботу, 19 ноября, публикует Минобороны России.
В ролике пленный рассказал, что ранее он проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и после 20 лет выслуги уволился. После объявления Киевом мобилизации он вступил в батальон территориальной обороны. Его взяли в плен во время разведывательной миссии у населенного пункта Макеевка. Тулохов заявил об адекватном отношении к пленным со стороны российских военных и отметил хорошее питание.
18 ноября были опубликованы кадры расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими.