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19 ноября

Украинский военный рассказал на видео о своем пребывании в российском плену

Lenta.ru

Боец украинской территориальной обороны Андрей Тулохов рассказал на видео об условиях пребывания в российском плену. Кадры допроса украинского военнопленного в субботу, 19 ноября, публикует Минобороны России.

В ролике пленный рассказал, что ранее он проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и после 20 лет выслуги уволился. После объявления Киевом мобилизации он вступил в батальон территориальной обороны. Его взяли в плен во время разведывательной миссии у населенного пункта Макеевка. Тулохов заявил об адекватном отношении к пленным со стороны российских военных и отметил хорошее питание.

18 ноября были опубликованы кадры расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими.

Армия,Видео,СВО,Минобороны России,
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