Пригожин отреагировал на расстрел российских военнопленных

По словам Пригожина , несмотря на случившееся все украинские военнопленные вернутся домой живыми и невредимыми, даже если с их стороны будут провокации.

«Даже если будут погибать российские пленные, мы не будем поддаваться на провокации»,— заявил он.

Пригожин отметил, что сомневается в том, что украинцы «стали бы убивать славян таким образом», тем более, что каждый пленный нужен для обмена. По его словам, на это способны американцы. «Это попытка американцев разжечь конфликт на Украине с новой силой. Но мы на это не поведемся»,— отметил бизнесмен.