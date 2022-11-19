Тяжелые огнеметы "Солнцепек" ВС РФ нанесли удар по скоплению противника на лиманском направлении, говорится в публикации Telegram-канала "Операция Z: военкоры".

Отмечается, что "Солнцепеки" накануне накрыли место временной дислокации украинских военных, готовящихся к наступлению, и лишили их возможности продолжать боевые действия.