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19 ноября

Видео: Российские "Солнцепеки" сорвали атаку ВСУ на лиманском направлении

Российская Газета

Тяжелые огнеметы "Солнцепек" ВС РФ нанесли удар по скоплению противника на лиманском направлении, говорится в публикации Telegram-канала "Операция Z: военкоры".

Отмечается, что "Солнцепеки" накануне накрыли место временной дислокации украинских военных, готовящихся к наступлению, и лишили их возможности продолжать боевые действия.

Ранее стало известно, что в России идут работы по увеличению дальности стрельбы тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", а также улучшению ее кучности, упрощению прицеливания и увеличению площади поражения.

Армия,Видео,Верховный суд,
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