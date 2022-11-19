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19 ноября

НАТО заявила об «инциденте» с российскими истребителями на Балтике

Илья Родин

В НАТО заявили, что российские истребители совершили облет кораблей блока. По мнению альянса, он якобы являлся «небезопасным и непрофессиональным». Об этом пишет РИА «Новости».

НАТО заявила об «инциденте» с российскими истребителями на Балтике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в четверг, 17 ноября, российские летчики якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра).

НАТО заявило о готовности ответить на военные угрозы России

В НАТО назвали пролет «небезопасным и непрофессиональным», так как самолеты прошли над опасной зоной, задействованной в ходе учений по противовоздушной обороне.

Военные США пояснили, что альянс якобы не стремится к конфронтации и не представляет угрозы.

В Минобороны РФ неоднократно сообщали, что российские военные летчики выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, что ранее официальные лица Эстонии Польши заявляли о том, что после присоединения к НАТО скандинавских стран Балтика якобы станет «внутренним морем альянса».

Армия,Учения НАТО,Минобороны России,НАТО,
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