НАТО заявила об «инциденте» с российскими истребителями на Балтике

В НАТО заявили, что российские истребители совершили облет кораблей блока. По мнению альянса, он якобы являлся «небезопасным и непрофессиональным». Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в четверг, 17 ноября, российские летчики якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра).

В НАТО назвали пролет «небезопасным и непрофессиональным», так как самолеты прошли над опасной зоной, задействованной в ходе учений по противовоздушной обороне.

Военные США пояснили, что альянс якобы не стремится к конфронтации и не представляет угрозы.

В Минобороны РФ неоднократно сообщали, что российские военные летчики выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.