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19 ноября

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении российских войск в Артемовске

Газета.Ru

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск в Артемовске.

"Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта... Каждый населенный пункт, даже небольшой, имеет значение как для нас, так и для противника. И противник принимает все, что может для того, чтобы удержать эти населенные пункты. Но у нас стоит задача, наши ребята двигаются... По Павловке, Угледару - здесь мы тоже видим положительные изменения. Артемовск тоже, ситуация сложная, противник кидает дополнительные силы, но, тем не менее... в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются..." - сказал глава региона в видеообращении, опубликованном в Telegram.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.

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