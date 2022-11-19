"Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта... Каждый населенный пункт, даже небольшой, имеет значение как для нас, так и для противника. И противник принимает все, что может для того, чтобы удержать эти населенные пункты. Но у нас стоит задача, наши ребята двигаются... По Павловке, Угледару - здесь мы тоже видим положительные изменения. Артемовск тоже, ситуация сложная, противник кидает дополнительные силы, но, тем не менее... в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются..." - сказал глава региона в видеообращении, опубликованном в Telegram.