Россия отработала беспилотную разведывательно-ударную систему

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России отработали в зоне проведения военной операции первую беспилотную разведывательно-ударную систему, сообщил РИА Новости источник. По словам собеседника агенства, она обеспечивает высокую эффективность поражения военных объектов.

... РУС [разведывательно-ударная система] была отработана в ходе СВО и показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких типовых целей как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника, — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что речь идет о созданной в России РУС. Она включает в себя включающая как разведывательные беспилотные летательные аппараты различных классов, так и ударные дроны компании ZALA Aero.