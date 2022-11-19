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19 ноября

На СВО отработали первую беспилотную разведывательно-ударную систему

News.ru

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России отработали в зоне проведения военной операции первую беспилотную разведывательно-ударную систему, сообщил РИА Новости источник. По словам собеседника агенства, она обеспечивает высокую эффективность поражения военных объектов.

Россия отработала беспилотную разведывательно-ударную систему
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

... РУС [разведывательно-ударная система] была отработана в ходе СВО и показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких типовых целей как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника, — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что речь идет о созданной в России РУС. Она включает в себя включающая как разведывательные беспилотные летательные аппараты различных классов, так и ударные дроны компании ZALA Aero.

Армия,Минобороны России,
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