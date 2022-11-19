Почему у России не заканчиваются ракеты. New York Times назвала четыре версии

Американская газета The New York Times задалась вопросом, насколько может быть истощен российский арсенал после широкомасштабной атаки на инфраструктуру Украины. О неминуемом сокращении ракет в резервах ВС РФ ранее говорили западные политики и чиновники в Киеве. Однако массированные обстрелы продолжаются. Издание приводит четыре возможных объяснения.

Украинские власти и высокопоставленные чиновники западных стран не раз заявляли, что российские запасы ракет якобы заканчиваются, но ВС РФ продолжают "с завидной регулярностью наносить массированные удары по объектам на Украине". Об этом в пятницу, 18 ноября, написала газета The New York Times.

Издание отмечает, что массированный обстрел из 96 ракет, выпущенных по территории Украины в минувший вторник, стал "самой крупной воздушной атакой России" за все время спецоперации.

"Но это последовало за месяцами утверждений западных и украинских официальных лиц о том, что запасы ракет и другого оружия Москвы быстро истощаются", - говорится в публикации.



"Был ли штурм объектов инфраструктуры давно спланирован, как считают украинские командиры, или же он стал смертоносным ответом на отбитый Киевом город Херсон на прошлой неделе - широкомасштабная атака поднимает вопросы о том, насколько может быть истощен российский арсенал и сможет ли Москва выдержать, найдя альтернативные источники оружия", - пишет газета.

Министр обороны Украины Алексей Резников еще в октябре утверждал, что Россия уже использовала почти 70% своего довоенного запаса ракет, которые в основном были задействованы во время атаки 15 ноября: "Искандер", "Калибр" и крылатые ракеты воздушного базирования. По оценкам Резникова, по состоянию на октябрь у России оставалось всего 609 таких ракет (хотя ни одна из этих цифр не может быть проверена из независимых источников - NYT).

В разведывательном отчете британского Минобороны от 16 октября сообщалось, что крупномасштабная атака на украинскую гражданскую инфраструктуру шестью днями ранее, скорее всего, снизила запасы российских ракет большой дальности, "что, вероятно, ограничит их способность поражать новые цели",

С весны официальные лица Пентагона предполагают, что у Москвы не хватает высокоточных ракет, поскольку ВС РФ якобы исчерпали свои запасы "довольно быстро"

. "Как же тогда России удалось провести то, что постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала "возможно, самой широкомасштабной ракетной атакой с начала войны?"- задаются вопросом обозреватели The New York Times.

И приводят четыре возможных объяснения.

Версия первая

По одному из них, Россия обращается к Ирану и Северной Корее за оружием. Об этом, в частности, говорил министр обороны США Ллойд Остин, заявивший, что "Россия изо всех сил пытается пополнить свой ракетный арсенал".

Кроме того, издание утверждает, что новейшим оружием России в конфликте стали иранские беспилотники "Шахед", которые также могут наносить удары по целям.

КНДР и Иран отрицают поставки оружия РФ.

Версия вторая

Еще одно предположение журналистов состоит в том, что "Россия может производить больше ракет". Они напоминают, что в октябре президент РФ Владимир Путин объявил о мерах по "наращиванию производства оборудования и систем, связанных с обеспечением поддержки специальной военной операции".

"Россия, скорее всего, накопила запасы микрочипов и других технологий, необходимых для создания высокоточных ракет, до вторжения в Украину в феврале", - полагают обозреватели NYT, утверждая, что необходимые микроэлектронные компоненты также Россия могла получить в обход санкций через третьи стороны.

Версия третья

В Киеве же считают, что Россия якобы использует ракеты ПВО для нанесения ударов. По данным ВВС Украины, в четверг Россия выпустила по меньшей мере 10 зенитных управляемых ракет С-300 по городам вблизи линии фронта.

"Но растущая зависимость России от С-300 в качестве ударного оружия против наземных целей на Украине стала для военных чиновников и экспертов одним из сигналов о том, что у нее заканчиваются крылатые ракеты или другое, обычное наступательное оружие", - пишет издание.

Версия четвертая

Последний вариант заключается в том, что Россия, возможно, держала некоторое количество оружия "в резерве для войны против НАТО".

"Мало кто из западных чиновников имеет четкое представление о статусе российского арсенала или точно знает, сколько осталось ракет", — сказал экс-полковник морской пехоты США Марк Кансиан.

По его словам, западные военные считают, что Москва уже давно держит запас ракет и другого оружия на случай, если начнется война с НАТО.

"Похоже, у них есть резервы против предполагаемой атаки НАТО - что мы сочли бы абсурдным - но они рассматривают это как реальную возможность. Поэтому придерживают часть своих запасов для этого", — заявил Кансиан.

Неизвестно, задействовала ли Россия часть этих резервов для нанесения ударов 15 ноября и в последующие дни, заключает NYT.