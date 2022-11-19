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19 ноября

У России появилась новая разведывательно-ударная система

Елена Прошина

Российские войска отработали первую беспилотную разведывательно-ударную систему, обеспечивающую высокую эффективность поражения военных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный информированный источник.

У России появилась новая разведывательно-ударная система
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, в России создали разведывательно-ударную систему (РУС), в которую входят ударные дроны и беспилотные летательные аппараты разных классов. Уточняется, что РУС отработали в ходе боевых действий на территории Украины, система доказала свою эффективность при обнаружении и поражении артиллерийских систем, бронетехники, живой силы и комплексов противовоздушной обороны противника.

Собеседник агентства уточнил, что в рамках этой системы российские военнослужащие применяют разведывательные дроны ZALA 421-16E, которые также используются для ретрансляции сигналов, а также барражирующие боеприпасы «Куб», «Изделие-51» и «Изделие-52».

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