У России появилась новая разведывательно-ударная система

Российские войска отработали первую беспилотную разведывательно-ударную систему, обеспечивающую высокую эффективность поражения военных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный информированный источник.

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Как говорится в сообщении, в России создали разведывательно-ударную систему (РУС), в которую входят ударные дроны и беспилотные летательные аппараты разных классов. Уточняется, что РУС отработали в ходе боевых действий на территории Украины, система доказала свою эффективность при обнаружении и поражении артиллерийских систем, бронетехники, живой силы и комплексов противовоздушной обороны противника.