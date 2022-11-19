В Белом доме объяснили, кому принадлежала упавшая в Польше ракета

Упавшие на территории Польши ракеты принадлежали Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает газета «Известия» со ссылкой телеканал CNBC.

Она сообщила, что имеющаяся у Белого дома информация позволяет констатировать: в Польше упала украинская ракета системы противовоздушной обороны. Карин Жан-Пьер напомнила, что ранее с таким предположением выступил президент Польши Анджей Дуда, и его теория оказалась верной.