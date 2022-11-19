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19 ноября

В Израиле испытали морскую версию «Железного купола»

Lenta.ru

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) C-Dome, которая является морской версией системы «Железный купол», прошла испытания на борту корабля. Об этом со ссылкой на совместное заявление Rafael Advanced Defense Systems, Военно-морского флота и Минобороны Израиля пишет Defense News.

В Израиле испытали морскую версию «Железного купола»
Фото: ТАССТАСС

В рамках испытаний установленная на корвете Oz типа Sa'ar 6 система успешно перехватила цели. «Система C-Dome умело идентифицировала угрозы и успешно перехватила их, запустив к ним с моря противоракеты "Железный купол"», — говорится в заявлении главы Израильской организации противоракетной обороны Моше Пателя.

Корветы типа Sa'ar 6 также получили автоматическую пушку калибра 76 миллиметров, зенитные ракеты Barak и противокорабельные ракеты Gabriel V.

В августе стало известно, что систему ПРО «Железный купол» испытали в США. Разработка Rafael Advanced Defense Systems успешно перехватила цели на полигоне Уайт-Сэндс.

В сентябре 2021 года портал Navy Recognition писал, что компания Israel Aerospace Industries начала установку вооружения на корветы типа Sa'ar 6.

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