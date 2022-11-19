В ДНР рассказали о "мастерстве" ВСУ при попадании по жилым кварталам

"Предположу, что все было просто - дом встретился на пути ракеты раньше, чем истек отпущенный самоликвидатором срок. То есть это могут быть ошибки расчета, ошибка головки самонаведения, нештатная работа разгонного блока. В любом случае это или ошибки тех людей, которые обслуживали устройство, или тех, кто эксплуатировал его на огневой позиции. Сегодня в связи с участившимся применением украинских ЗРК они опять удивляют своим "мастерством", поражая гражданские объекты вместо воздушных целей", - заключил Баевский.