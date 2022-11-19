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19 ноября

В ДНР рассказали о "мастерстве" ВСУ при попадании из систем ПВО по жилым кварталам

ТАССиещё 1

Попадание ракет украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) по жилым домам, неоднократно случавшееся весной, говорит об ошибках использования этих систем и по-прежнему низком уровне владения таким вооружением военными ВСУ. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

В ДНР рассказали о "мастерстве" ВСУ при попадании по жилым кварталам
Фото: Flickr / U.S. Army Europe ImagesFlickr / U.S. Army Europe Images

Он напомнил, что 21 год назад ошибки в управлении зенитным ракетным комплексом С-200 привели к крушению российского пассажирского лайнера, сбитого украинской ПВО над Черным морем. В настоящее время, отметил Баевский, низкий уровень владения подобными системами вновь приводит к определенным последствиям.

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Подполковник Народной милиции ДНР пояснил, что снаряды систем ПВО должны подрываться в воздухе, если не достигли цели.

"Самоликвидаторы есть даже в простейших снарядах. Устанавливаются они на нужное время полета или иные параметры. И даже если не было поражения цели, снаряд или ракета подрывается в воздухе", - сказал Баевский.

По его словам, попадание таких боеприпасов в здания говорит об ошибках использования систем.

"Предположу, что все было просто - дом встретился на пути ракеты раньше, чем истек отпущенный самоликвидатором срок. То есть это могут быть ошибки расчета, ошибка головки самонаведения, нештатная работа разгонного блока. В любом случае это или ошибки тех людей, которые обслуживали устройство, или тех, кто эксплуатировал его на огневой позиции. Сегодня в связи с участившимся применением украинских ЗРК они опять удивляют своим "мастерством", поражая гражданские объекты вместо воздушных целей", - заключил Баевский.

4 октября 2001 года пассажирский самолет Ту-154М российской авиакомпании "Сибирь" (ныне выполняет полеты под брендом S7 Airlines), следовавший рейсом 1812 из Тель-Авива (Израиль) в Новосибирск, был сбит над Черным морем украинскими военными в 200 км к юго-западу от Сочи. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 78 человек - 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Израиля (51 человек), остальные пассажиры и экипаж - граждане РФ.

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