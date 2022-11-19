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18 ноября

Все ракетные подразделения перешли на «Искандер-М»

Свободная прессаиещё 2

Ракетные подразделения Вооруженных Сил России перевооружены на более современный ракетный комплекс «Искандер-М».

Все ракетные подразделения перешли на «Искандер-М»
Фото: ТАССТАСС

«В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современный ракетный комплекс "Искандер-М", не имеющий аналогов в мире. На вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в специальной военной операции», – сообщает новость Минобороны России.

В Минобороны отметили, что перевооружению подверглись и подразделения тяжелых систем РСЗО «Торнадо».

Ранее «СП» писала о том, что высокопоставленные должностные лица на Западе на протяжении длительного времени утверждали, что запасы ракет, имеющиеся у ВС РФ, якобы истощаются, Россия продолжает регулярно наносить массированные ракетные удары на Украине, сообщает New York Times.

Армия,Торнадо,Верховный суд,Минобороны России,
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