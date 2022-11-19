Все ракетные подразделения перешли на «Искандер-М»

«В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современный ракетный комплекс "Искандер-М", не имеющий аналогов в мире. На вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в специальной военной операции», – сообщает новость Минобороны России .

В Минобороны отметили, что перевооружению подверглись и подразделения тяжелых систем РСЗО «Торнадо».

Ранее «СП» писала о том, что высокопоставленные должностные лица на Западе на протяжении длительного времени утверждали, что запасы ракет, имеющиеся у ВС РФ, якобы истощаются, Россия продолжает регулярно наносить массированные ракетные удары на Украине, сообщает New York Times.