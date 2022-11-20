В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
13 часов назад

В ДНР рассказали о потерях в рядах ВСУ за сутки

Lenta.ruиещё 3

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 60 человек и три танка. Об этом сообщила Народная милиция Донецкой народной республики в Telegram-канале.

В ДНР рассказали о потерях в рядах ВСУ за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что украинская армия за сутки лишилась двух гаубиц и двух пунктов управления беспилотниками.

«Уничтожено восемь автомобилей повышенной проходимости противника», — рассказали в Народной милиции ДНР.

19 ноября в Минобороны доложили, что российские войска уничтожили более 120 украинских военных в ДНР. Также в российском военном ведомстве рассказали о пресечении попыток прорыва ВСУ на красно-лиманском направлении.

Армия,СВО,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители