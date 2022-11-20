В ДНР рассказали о потерях в рядах ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 60 человек и три танка. Об этом сообщила Народная милиция Донецкой народной республики в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ведомстве отметили, что украинская армия за сутки лишилась двух гаубиц и двух пунктов управления беспилотниками.

«Уничтожено восемь автомобилей повышенной проходимости противника», — рассказали в Народной милиции ДНР.