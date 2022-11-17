Французы шокированы уничтожением переданной ВСУ пушки Caesar

Издание Le Figaro опубликовало новость о том, что в пророссийских сетях появилось видео, где российский беспилотник уничтожает французскую пушку Caesar, которой управляли боевики ВСУ.
Портал попытался смягчить неприятное известие оговорками, что, возможно, это просто точная копия французского оружия, но признает, что вопросы все равно остаются. Le Figaro отмечает, что русские радуются и напоминает, что Франция поставила Киеву 18 таких пушек.
Что касается поврежденной Caesar, то эксперт после изучения отснятого материала заявил:
“Шасси не подлежит ремонту. Она больше не будет работать”.
Читатели очень разочарованы:
“Сорвать сумасшедшие деньги, чтобы спасти банду Зеленского. Это вызывает беспокойство”.
“Круто! Иранский Shahed-136 с 20 000 патронами пробивает нашу пушку Caesar с 5 миллионами патронов! Это предвещает войну с участием французской армии!”.
“Мы потратили десятки миллиардов на военную помощь Мали. Результат: русские уволили нас и проводят кампанию дезинформации, которая ведет к тому, что нас ненавидят по всей Африке”.
“А Уралвагонзавод заявляет, что “ЦЕЗАРИ” не стоили тех Мста-С, которые он производит”.
“Снова деньги французских налогоплательщиков выброшены в окно!”.