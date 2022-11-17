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22 минуты назад

Читатели Le Figaro шокированы видео с уничтожением пушки Caesar, переданной ВСУ

FBM.ru

Издание Le Figaro опубликовало новость о том, что в пророссийских сетях появилось видео, где российский беспилотник уничтожает французскую пушку Caesar, которой управляли боевики ВСУ.

Французы шокированы уничтожением переданной ВСУ пушки Caesar
Фото: fbm.rufbm.ru

Портал попытался смягчить неприятное известие оговорками, что, возможно, это просто точная копия французского оружия, но признает, что вопросы все равно остаются. Le Figaro отмечает, что русские радуются и напоминает, что Франция поставила Киеву 18 таких пушек.

Что касается поврежденной Caesar, то эксперт после изучения отснятого материала заявил:

“Шасси не подлежит ремонту. Она больше не будет работать”.

Читатели очень разочарованы:

“Сорвать сумасшедшие деньги, чтобы спасти банду Зеленского. Это вызывает беспокойство”.

“Круто! Иранский Shahed-136 с 20 000 патронами пробивает нашу пушку Caesar с 5 миллионами патронов! Это предвещает войну с участием французской армии!”.

“Мы потратили десятки миллиардов на военную помощь Мали. Результат: русские уволили нас и проводят кампанию дезинформации, которая ведет к тому, что нас ненавидят по всей Африке”.

“А Уралвагонзавод заявляет, что “ЦЕЗАРИ” не стоили тех Мста-С, которые он производит”.

“Снова деньги французских налогоплательщиков выброшены в окно!”.

Армия,Уралвагонзавод,
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