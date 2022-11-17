Израиль расширил возможности «Железного купола»

Израильские моряки провели итоговые испытания комплекса ПВО «Железный купол» морского базирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля.
Отмечается, что это завершающая стадия испытаний комплекса перед принятием его на вооружение.
В ведомстве уточнили, что испытательные запуски проводились с борта корабля корвета «Оз», корабля класса «Саар-6» ВМС Израиля. В ходе испытаний «Железный купол» должен был выявить и перехватить разнообразные учебные цели.
В Минобороны Израиля пояснили, что успешное проведение испытаний является финальным этапом принятия комплекса на вооружение. Установка систем на корабли позволит значительно усилить боевые возможности корветов.
По мнению главы оборонного ведомства Бени Ганца, введение в строй комплексов стало большим технологическим прорывом и важным шагом в деле укрепления безопасности страны.