Израиль расширил возможности «Железного купола»

Израильские моряки провели итоговые испытания комплекса ПВО «Железный купол» морского базирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля.

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Отмечается, что это завершающая стадия испытаний комплекса перед принятием его на вооружение.

В ведомстве уточнили, что испытательные запуски проводились с борта корабля корвета «Оз», корабля класса «Саар-6» ВМС Израиля. В ходе испытаний «Железный купол» должен был выявить и перехватить разнообразные учебные цели.

В Минобороны Израиля пояснили, что успешное проведение испытаний является финальным этапом принятия комплекса на вооружение. Установка систем на корабли позволит значительно усилить боевые возможности корветов.