МО РФ высказалось о ролике с рассказом об отступлении мобилизованных

«Примером тому (дискредитации) служит постановочное видеообращение "военнослужащих" одного из полков территориальных войск Смоленской области, представившимися мобилизованными гражданами. До 100 человек в балаклавах сообщают о вынужденном отходе с занимаемых позиций в результате обстрелов со стороны ВСУ в условиях отсутствия артиллерийской поддержки и связи с командованием», — высказались о ролике в Минобороны.