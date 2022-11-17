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46 минут назад

Минобороны России высказалось о ролике с рассказом об отступлении мобилизованных

Lenta.ru

Видеоролик, на кадрах которого «мобилизованные» рассказывают о своем вынужденном отступлении из-за постоянных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), является постановочным. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны России.

МО РФ высказалось о ролике с рассказом об отступлении мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в ведомстве, подобные ролики распространяются для дискредитации Вооруженных сил России.

«Примером тому (дискредитации) служит постановочное видеообращение "военнослужащих" одного из полков территориальных войск Смоленской области, представившимися мобилизованными гражданами. До 100 человек в балаклавах сообщают о вынужденном отходе с занимаемых позиций в результате обстрелов со стороны ВСУ в условиях отсутствия артиллерийской поддержки и связи с командованием», — высказались о ролике в Минобороны.

Там отметили, что проверка показала, что упоминающиеся в видео соединения остаются на позициях и продолжают выполнять задачи.

Ранее в Херсонской области назвали фейком сообщение о заходе ВСУ в город Алешки, расположенный на левом берегу Днепра.

Армия,Минобороны России,НЦУО РФ,
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