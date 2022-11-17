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54 минуты назад

В США оценили ракету российского истребителя

Lenta.ruиещё 1

Российские истребители МиГ-31 используют ракеты большой дальности Р-37М для поражения украинских самолетов в ходе специальной военной операции. Это позволяет им не входить в зону действия противовоздушной обороны противника. Эффективность самолета оценил обозреватель американского издания 19FortyFive Себастьян Роблин со ссылкой на Королевский объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI).

В США оценили ракету российского истребителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в октябре самолеты Воздушно-космических сил России пускали до шести Р-37М в день. Ракета способна поразить воздушную цель на дальности до 400 километров.

«Это, возможно, представляет собой первое боевое применение ракет класса "воздух-воздух" очень большой дальности действия (VLRAAM), эффективных на расстояниях, превышающих 150 миль», — пишет Роблин.

По его словам, до публикации доклада RUSI были причины сомневаться, что в России создали большое количество Р-37М.

«Теперь, похоже, запасы Р-37М в России достаточно велики, чтобы их можно было щедро расходовать, даже когда шансы каждого отдельного выстрела на уничтожение маневренного боевого самолета невелики», — отмечает автор.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine писал, что российские высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ с ракетами Р-37М, которые применяют в ходе спецоперации, доминируют в небе.

В августе в публикации Sina отметили, что истребитель Су-35 получил ракеты Р-37М, которые делают этот самолет лучшим российским оружием в небе.

Армия,Себастьян Роблин,Королевский объединенный институт оборонных исследований,
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