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6 минут назад

Российские военные взяли под контроль дорогу между двумя селами в ДНР

Lenta.ru

Российские военнослужащие на южно-донецком направлении взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой народной республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военные РФ взяли под контроль дорогу между двумя селами в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что на данном направлении удалось пресечь три атаки Вооруженных сил Украины. Это произошло в районах донецких населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка, уточнил Конашенков.

«В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60 украинских военных, два танка и шесть боевых бронированных машин», — указали в Минобороны.

16 ноября российское ведомство докладывало об отражении атак ВСУ на южно-донецком направлении. Тогда были уничтожены более 65 украинских солдат и наемников, а также подбиты две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля противника.

Армия,Игорь Конашенков,
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