Минобороны заявило об уничтожении цехов оборонного предприятия в Павлограде

Российские военные уничтожили цеха украинского оборонного предприятия, которое находится в Павлограде Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

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Там уточнили, что высокоточными ракетными ударами в области были уничтожены цеха, которые производили топливо и ракетные двигатели для Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, в Запорожье были нанесены удары по цехам научно-производственного комплекса «Искра» — там производились компоненты, которые необходимы для ремонта радиолокационных станций и радиоактивных систем залпового огня.

27 октября оборонное ведомство отчитывалось об уничтожении в Павлограде предприятия для производства твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха.