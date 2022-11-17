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1 час назад

Минобороны заявило об уничтожении цехов оборонного предприятия в Павлограде

Lenta.ruиещё 2

Российские военные уничтожили цеха украинского оборонного предприятия, которое находится в Павлограде Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Минобороны заявило об уничтожении цехов оборонного предприятия в Павлограде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там уточнили, что высокоточными ракетными ударами в области были уничтожены цеха, которые производили топливо и ракетные двигатели для Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, в Запорожье были нанесены удары по цехам научно-производственного комплекса «Искра» — там производились компоненты, которые необходимы для ремонта радиолокационных станций и радиоактивных систем залпового огня.

27 октября оборонное ведомство отчитывалось об уничтожении в Павлограде предприятия для производства твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Армия,СВО,Владимир Путин,
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