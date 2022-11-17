Кремль ответил на вопрос о зависимости СВО от погодных условий

Продолжение специальной военной операции (СВО) не зависит от погодных и климатических условий. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , пишет ТАСС .

«Любые переговоры имеют цель. Наши цели хорошо известны, и эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров», — подчеркнул он.

Также он добавил, что у украинских властей «семь пятниц на неделе» — они то ведут переговоры, то отказываются. Киевское руководство сначала принимает фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, а потом говорит, что хочет переговоры, но публичные, уточнил Песков.