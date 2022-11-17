ВСУ приступили к строительству забора на границе с Белоруссией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к строительству железобетонного забора на границе с Белоруссией . Об этом заявил Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram -канале.

«Украинские военные начали строительство железобетонного забора, поверх которого в два ряда установлена колючая проволока типа "егоза"», — говорится в сообщении.

Уточняется, что высота забора, который возводится на расстоянии 10-15 метров от белорусской государственной границы на территории Украины, составляет 3-4 метра.

16 ноября в Госпогранкомитете сообщили, что украинская сторона взорвала почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря. Согласно утверждениям ведомства, были заминированы приграничные с Белоруссией территории. Также, как утверждает председатель Государственного пограничного комитета республики Анатолий Лаппо, население, проживающее вблизи границы, находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды.