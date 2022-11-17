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43 минуты назад

Рогов: ВСУ перебрасывают силы на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления

Деловая газета "Взгляд"

Командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он рассказал, что ВСУ перебрасывают живую силу, вертолеты, бронетехнику, гаубицы, противотанковые пушки, американские системы РСЗО и артиллерию с Херсонско-Криворожского направления через Днепропетровск на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления, передает РИА «Новости».

Солдаты ВСУ начали массово сбегать с поля боя

Рогов подчеркнул, что разведка отслеживает перегруппировку украинских войск, у властей есть полное понимание замыслов ВСУ.

Ранее Рогов сообщил, что украинские военные возьмут в приоритет Запорожское направление, чтобы установить контроль над Запорожской АЭС.

Армия,Владимир Рогов,
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