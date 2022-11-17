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1 час назад

Еще одна страна захотела создать ядерное оружие

Мария Иванова

Южнокорейский министр объединения Квон Ён Се допустил, что Сеул может создать собственное ядерное оружие или разместить американское из-за угроз со стороны КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

Еще одна страна захотела создать ядерное оружие
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр подчеркнул, что вопрос с ядерным оружием будут решать не власти, а общественное мнение.

«Если ситуация в межкорейских отношениях продолжит ухудшаться, напряженность продолжит нарастать, а общественное мнение выступит за ядерное оружие, мы не сможем это игнорировать», - объяснил он.

Квон Ён Се заявил, что денуклеаризация Северной Кореи все еще возможна, хотя страна и объявила себя ядерной державой, а лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что «отказа от ядерного оружия не будет».

«Я не думаю, что санкции, давление или расширенное сдерживание могут лишить Северную Корею ядерного оружия, но они являются средством заставить Северную Корею сесть за стол переговоров по денуклеаризации», - отметил министр.

9 сентября Северная Корея официально подтвердила, что обладает ядерным оружием. В КНДР утверждают, что способны поразить этим оружием территорию США.

В стране приняли декрет «Политика в отношении ядерного оружия», разрешающий властям использовать ядерные бомбы, если против страны применят оружие массового поражения или будет существовать угроза его применения.

Армия,Чен Ким,
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