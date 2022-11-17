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37 минут назад

США консультируются с союзниками в связи с ракетным пуском КНДР

ТАСС

США знают о ракетном пуске КНДР и консультируются в связи с этим с союзниками. Об этом в среду сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

США консультируются с союзниками в связи с ракетным пуском КНДР
Фото: TASS/ EPATASS/ EPA

"Мы знаем о запуске КНДР баллистической ракеты и ведем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, согласно нашим оценкам, это событие не представляло непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - говорится в заявлении командования.

Пентагон также заявил о своей "непоколебимой приверженности" защите Южной Кореи и Японии.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщило, что КНДР запустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря. Как информировало ранее Министерство обороны Японии, запущенная КНДР баллистическая ракета упала в районе восточного побережья Корейского полуострова.

Запуск осуществлен после того, как глава МИД КНДР Цой Сон Хи обещала жесткий ответ на укрепление расширенного сдерживания США и военную активность Вашингтона и его союзников в регионе. Об укреплении расширенного сдерживания лидеры США, Республики Корея и Японии договорились на трехстороннем саммите в Камбодже 13 ноября.

В прошлый раз КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря 9 ноября.

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