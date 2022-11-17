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1 час назад

Под Донецком нашли двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком

Lenta.ru

Под Донецком был найден двигатель американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком. Об этом сообщает РИА Новости.

Под Донецком нашли двигатель ракеты HARM с истекшим гарантийным сроком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Деталь от боеприпаса обнаружили местные жители. Предполагается, что он не смог захватить цель, после чего произошло самоуничтожение.

Отмечается, что, судя по маркировке, ракета AGM-88 HARM была изготовлена в США в 1991 году, ее гарантийный срок истек 25 лет назад.

Стало известно о продвижении ВСУ на запорожском направлении

Ранее польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли. Президент Польши Анджей Дуда предположил, что ракета, упавшая на территории Польши, вероятно, принадлежит ПВО Украины. С аналогичным утверждением выступил президент США Джо Байден.

Армия,СВО,Джозеф Байден,Анджей Дуда,
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