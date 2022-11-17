Под Донецком нашли двигатель ракеты HARM с истекшим гарантийным сроком

Под Донецком был найден двигатель американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком. Об этом сообщает РИА Новости.

Деталь от боеприпаса обнаружили местные жители. Предполагается, что он не смог захватить цель, после чего произошло самоуничтожение.

Отмечается, что, судя по маркировке, ракета AGM-88 HARM была изготовлена в США в 1991 году, ее гарантийный срок истек 25 лет назад.