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14 минут назад

Солдаты ВСУ начали массово сбегать с поля боя

Елена Прошина

Военнопленные армии Украины рассказали, что их сослуживцы массово бегут с поля боя и расположения частей после артиллерийских обстрелов, так как больше не хотят принимать участия в сражениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Солдаты ВСУ начали массово сбегать с поля боя
Фото: Flickr / U.S. Army Europe ImagesFlickr / U.S. Army Europe Images

Украинские военнослужащие рассказали, что артиллерийские удары со стороны России негативно сказываются на боевом духе солдат ВСУ. После обстрела некоторые военнослужащие, которые ушли на фронт добровольно, любым способом пытаются попасть в тыл, отметил солдат.

«Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения», — сказал он и добавил, что в результате бегства солдат некоторые участки длиной в километры остаются незащищенными.

Военнослужащий указал, что российская сторона довольно быстро узнает о дезертирстве через воздушную разведку дронами.

Стало известно о продвижении ВСУ на запорожском направлении

Собеседник издания пояснил, что чаще всего с зоны боевых действий бегут солдаты территориальной обороны, их считают наиболее ненадежными в рядах армии Украины, так как большинство ушли на фронт добровольно. Они считали, что бои с российскими военнослужащими будут похожи на Майдан или действия ВСУ на Донбассе. Военнопленный считает, что они были не готовы столкнуться с реальностью.

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