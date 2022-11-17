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1 час назад

Военнопленные ВСУ сообщили о массовом бегстве националистов из армии

Ura.Ru

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово бегут с поля боя и расположения частей, не желая больше участвовать в сражениях. Об этом рассказали украинские военнопленные.

Солдаты ВСУ начали массово сбегать с поля боя
Фото: Flickr / U.S. Army Europe ImagesFlickr / U.S. Army Europe Images

«В рядах ВСУ было множество отказников, тех, кто отказывался воевать. Они есть, их увозили в соседнее село и они там находились. Что с ними дальше было, я не знаю. В соотношении — примерно 50 процентов таких», — рассказал РИА Новости военнопленный Олег Попов.

По его словам, примерно половина мобилизованных становится отказниками уже после «первого взрыва».

«Почуяли, как взрывается, уже кто-то увидел — начали бояться и говорить: „Нет, мы хотим домой — и все“», — добавил Попов.

Ранее российский боец Максим, который вернулся из украинского плена, рассказал о пытках и избиениях со стороны ВСУ. URA.RU также писало, что украинских командиров обвинили в безразличном отношении к судьбе своих солдат. На халатность офицеров ВСУ жаловались украинские военнопленные. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Армия,Олег Попов,
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