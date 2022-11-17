Солдаты ВСУ начали массово сбегать с поля боя

«В рядах ВСУ было множество отказников, тех, кто отказывался воевать. Они есть, их увозили в соседнее село и они там находились. Что с ними дальше было, я не знаю. В соотношении — примерно 50 процентов таких», — рассказал РИА Новости военнопленный Олег Попов.