КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Японского моря, передает Yonhap News Agency со ссылкой на южнокорейских военных.

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Запуск был произведен после того, как КНДР предупредила, что предпримет «более ожесточенные» военные действия, если США будут продолжать свою политику в регионе.

До этого Северная Корея запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря 9 и 3 ноября.