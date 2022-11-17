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1 час назад

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Lenta.ruиещё 8

КНДР осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Японского моря, передает Yonhap News Agency со ссылкой на южнокорейских военных.

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Фото: ТАССТАСС

Запуск был произведен после того, как КНДР предупредила, что предпримет «более ожесточенные» военные действия, если США будут продолжать свою политику в регионе.

До этого Северная Корея запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря 9 и 3 ноября.

Кроме того, 5 ноября сообщалось, что Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Они пролетели 130 километров с максимальной скоростью в пять Махов и высотой 20 километров.

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