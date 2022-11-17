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26 минут назад

Киев приготовил крупную провокацию в Харьковской области

Елена Прошина

Военные силы Украины, предположительно, планируют провокацию с атакой по больнице в поселке Великий Бурлук в Харьковской области. Такую информацию привел официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает РИА Новости.

Киев приготовил крупную провокацию в Харьковской области
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным российской разведки, руководство Киева готовит «резонансную провокацию» с обстрелом районной больницы в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области, в которой позже обвинит Россию. Филипоненко считает, что этим инцидентом Украина хочет в том числе отвлечь внимание от обстрела территории Польши. Он добавил, что населенный пункт Великий Бурлук находится под контролем Украины.

Народная милиция ЛНР уточняет, что Военные силы Украины планируют обстрелять больницу из района населенного пункта Хатное ночью 17 ноября. Филипоненко подчеркнул, что для освещения инцидента Киев привлечет представителей СМИ, в том числе иностранных.

Ранее сообщалось, что в Люблинском воеводстве Польши на границе с Украиной упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. Позже в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что упавшие ракеты были произведены в России. Министерство обороны РФ отрицает все обвинения.

Армия,Иван Филипоненко,Минобороны России,
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