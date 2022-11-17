Военные силы Украины, предположительно, планируют провокацию с атакой по больнице в поселке Великий Бурлук в Харьковской области. Такую информацию привел официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно данным российской разведки, руководство Киева готовит «резонансную провокацию» с обстрелом районной больницы в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области, в которой позже обвинит Россию. Филипоненко считает, что этим инцидентом Украина хочет в том числе отвлечь внимание от обстрела территории Польши. Он добавил, что населенный пункт Великий Бурлук находится под контролем Украины.

Народная милиция ЛНР уточняет, что Военные силы Украины планируют обстрелять больницу из района населенного пункта Хатное ночью 17 ноября. Филипоненко подчеркнул, что для освещения инцидента Киев привлечет представителей СМИ, в том числе иностранных.