Стало известно о продвижении ВСУ на запорожском направлении

Украина перемещает часть своих военных сил на запорожское направление, идет переброска как минимум двух бригад со значительным количеством артиллерии. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда», передает URA.RU.
Он сообщил, что ВСУ перебрасывают две бригады на запорожское направление, при этом приоритетом обладает город Орехов. Рогов пояснил, что первоначально это был район Орехова и Гуляйполя, но подразделения ВСУ выбрали именно Орехов для переброски артиллерийских систем М777, других видов артиллерии, живой силы и бронетехники.
Член главного совета администрации Запорожской области добавил, что Украина подготовила более 40 человек для работ в диверсионных группах, которые отправят в тыл противника для подрывной деятельности. Рогов подчеркнул, что российская сторона знает об этих планах и ожидает прибытия диверсантов.