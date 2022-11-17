Стало известно о продвижении ВСУ на запорожском направлении

«В данный момент идет переброска двух бригад [ВСУ]. Причем приоритетным направлением, куда поступают подразделения, является Орехов. Изначально это был район Орехова и Гуляйполя, но именно в Орехов сейчас поступают и [артсистема западного производства] М777, и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила», — заявил Рогов в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, только в диверсионные группы для засылки в тыл Украина подготовила свыше 40 человек для легализации на освобожденной территории области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народная республики, а также Херсонская и Запорожская области. Ранее Рогов предупреждал, что киевские власти намерены предпринять попытку широкомасштабного наступления на Запорожскую область до конца этого года. Кроме того, в ноябре ВСУ начали перебрасывать свои войска из Херсона в направлении ЛНР.