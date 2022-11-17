В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
5 минут назад

Рогов: ВСУ перебрасывают силы на запорожское направление

Ura.Ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают две бригады и массу артиллерии на запорожское направление. Об этом предупредил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Стало известно о продвижении ВСУ на запорожском направлении
Фото: ТАССТАСС

«В данный момент идет переброска двух бригад [ВСУ]. Причем приоритетным направлением, куда поступают подразделения, является Орехов. Изначально это был район Орехова и Гуляйполя, но именно в Орехов сейчас поступают и [артсистема западного производства] М777, и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила», — заявил Рогов в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, только в диверсионные группы для засылки в тыл Украина подготовила свыше 40 человек для легализации на освобожденной территории области.

«Но мы их ждем», — подчеркнул член запорожской администрации.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народная республики, а также Херсонская и Запорожская области. Ранее Рогов предупреждал, что киевские власти намерены предпринять попытку широкомасштабного наступления на Запорожскую область до конца этого года. Кроме того, в ноябре ВСУ начали перебрасывать свои войска из Херсона в направлении ЛНР.

Армия,Владимир Рогов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители